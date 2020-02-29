Cenk Tosun Avrupa'da kalmak istiyor

Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace'ın yolunu tutan Cenk Tosun, "Avrupa'da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Premier Lig'deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum” diye konuştu

Cenk Tosun, Premier Lig'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport'a konuştu.



28 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Öncelikle Beşiktaş'ta oynamak benim çocukluk hayalimdi. Premier Lig'e gelmemdeki en büyük etken Beşiktaş'tı. Sonrasında Everton'a geldim. Çok güzel günlerim geçmesine rağmen hoca değişiklikleri beni etkiledi ve Palace'ın yolunu tuttum.



Burada bana verilen şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şu an için Türkiye'ye dönme planım yok. Avrupa'da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Burada her anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz."

"Milli Takım'da çok iyi jenerasyon yakaladık"

"Premier Lig'deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum. Yazın EURO 2020 finalleri olacak. EURO 2016'da oynamıştım. Futbolcu olduğunuzu böyle turnuvalarda anlıyorsunuz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Elemelerdeki başarılı performansımızı yakalayıp, bunun üstüne de çıkabilirsek çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum.”