Cenk Tosun attı; A Milli Takım, İran karşısında galip geldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında İran ile karşı karşıya geldi. Milliler 2 buçuk sene sonra ilk kez İstanbul'daki futbolseverlerle bir araya gelirken Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Takımımızın gollerini 6. ve 51. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Ömer Bayram 90+2'de gole giden topa elle müdahale etti ve kırmızı kart gördü. İran'ın tek golü bu penaltıdan geldi. Genç ağırlıklı bir kadro ile İran karşısına çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, kenardan öğrencilerine sürekli direktifler verdi. Çağlar Söyüncü'nün defanstaki başarılı performansı dikkat çekerken, Cenk Tosun 2 golüyle maçın kahramanı oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran'ı 2-1 mağlup etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.

STAT: İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Valentin Kovalenko, Ruslan Serazitdinov, Alisher Usmanov

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 86 Ömer), Mehmet (Dk. 78 Umut), Okay, Emre (Dk. 58 Oğuzhan), Cengiz (Dk. 46 Serdar), Yusuf (Dk. 65 Deniz), Cenk (Dk. 78 Tarkan)

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi, Shojaei (Dk. 67 Ebrahimi), Ansarifard (Dk. 71 Dejagah), Hajsafi (Dk. 59 Amiri), Azmoun (Dk. 80 Ghoochannejhad), Jahanbakhsh (Dk. 75 Torabi), Taremi (Dk. 58 Ghoddos)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 50 Cenk (Türkiye) - Dk. 90+2 (P) Dejagah (İran)