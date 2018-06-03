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Spor

Cenk Tosun, A Milli Takım kampından ayrıldı

1 Haziran'daki Tunus karşılaşmasında da Millileri öne geçiren penaltı golünü atmıştı

03 Haziran 2018 18:57

Türkiye'nin Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğinde 5 Haziran'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vdealaştı.

Cenk, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'daki Tunus karşılaşmasında da Millileri öne geçiren penaltı golünü atmıştı.

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