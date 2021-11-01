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Spor

Cenk Tosun, 7 ay sonra sahalara dönüyor

01 Kasım 2021 17:01

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, 7 ay sonra Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan Beşiktaş'a kiralanan ve Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

7 ay sonra sahalara geri dönecek olan başarılı forvet oyuncu, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmasının maç görselini paylaştı.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti.

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