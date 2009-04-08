Cenk rekora hazırlanıyor

Dünya ve Türkiye rekortmeni milli yüzücü Cenk Devrim Ulusoy, adını dünya spor tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.



Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl itibariyle spordaki çizgisini tamamen derinliklere çevirmek istediğini söyledi.



Derin dalışın dünyadaki popülerliğinin fazla oluşu, ayrıca 83 metreyle kırdığı dünya rekorunun ses getirmesi nedeniyle, artık derin dalışlar yapacağını anlatan Ulusoy, "Yeni hedefim tek nefesle 100 metreye dalış. Tabi bunu söylediğimizde bazı insanlar makine ya da tüple dalış yapacağımı düşünüyor. Hayır bunu tek nefesle ve gücümle gerçekleştireceğim" dedi.



Ulusoy, bunun için de çok ciddi bir çalışma programı uyguladığını, haftanın her günü yaklaşık 5 saat havuzda antrenman yaptığını belirtti.



Mayıs ayında antrenörüyle birlikte Antalya'da kampa gireceğini ifade eden Ulusoy, "Temmuz ayının ortalarına doğru da açıkçası dünyada çok ciddi ses getirecek, 100 metreye dalan Türk sporcusu olarak spor tarihine geçmeyi hedefliyorum. Tek nefesle en fazla mesafeye dalış rekorunu 83 metreyle elimde bulunduruyorum. İnşallah bu rekoru 100 metreye ulaştırıp, dünyadaki tek sporcu ben olacağım" diye konuştu.



Cenk Devrim Ulusoy, rekoru düşündükçe çok heyecanlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kendimle gurur duyuyorum. Ailem gururlanıyor. Yaptığım bu spor çok riskli. Anne ve babam bu riskin bilincinde. Fakat bir şeyleri yapmak istiyorsanız ve o potansiyel sizde varsa bunu sonuna kadar da değerlendirmek gerekiyor. Beni en iyi yansıtan, en iyi yapabildiğim şey serbest dalış. Bunu başarırsam dünya spor tarihine çok ciddi bir damga vuracağım."