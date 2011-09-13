-Cenk İldem'den bronz madalya İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 96 kiloda Cenk İldem, bronz madalya kazandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, bugün mindere çıkan 55 kiloda Şeref Tüfenk ve 66 kiloda Ayhan Karakuş elenirken, 96 kiloda Koreli, Macar, Rumen ve Ermeni rakiplerini yenip, yarı finalde İsveçli Jimmy Alexander Lidberg'e mağlup olan Cenk İldem, bronz madalya için Belaruslu Tsimafei Dzeinichenka ile karşılaştı. Rahat bir maç çıkaran İldem, ilk devreyi 3-0 galip kapatırken, ikinci devreyi de atak bir oyunla 1-0 önde tamamlayarak bronz madalya elde etti. Cenk İldem, 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye, böylece günü tek madalya ile kapatmış oldu.