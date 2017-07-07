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Spor

Cenk Gönen İspanya yolcusu mu?

29 yaşındaki Cenk Gönen, Galatasaray formasıyla 2 sezonda yalnızca 14 maça çıktı ve kalesinde 20 gol gördü

07 Temmuz 2017 18:36

Galatasaray'ın 2 sezon önce Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Gönen, için Malaga'nın yaptığı teklifi sarı-kırmızılı yönetim kabul etti. Fernando Muslera'nın koruduğu kalede 2 sezondur yedek soyunan kalecinin de teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Kalecisi Carlos Kameni'yi Fenerbahçe'ye satan Malaga, Kamerunlu kaleciden doğan boşluğu Türkiye'den doldurmaya karar verdi. 29 yaşındaki kaleci Malaga'nın teklifini kabul ederse, geçmişte Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'den sonra İspanya'ya giden ikinci Türkiyeli kaleci olacak.

29 yaşındaki Cenk Gönen, Galatasaray formasıyla 2 sezonda yalnızca 14 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol gördü

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