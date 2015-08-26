Cenk Gönen Galatasaray'da

Galatasaray, tecrübeli kaleci Cenk Gönen'in ardından kulübü Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, bugün Cenk Gönen ve menajeri Ahmet Bulut ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Cenk'in transferi konusunda taraflar arasında bugün akşam saatlerinde anlaşma sağlanırken, Beşiktaş Kulübü de Galatasaray 'ın bonservis bedeli teklifini kabul etti. Sarı kırmızılı kulübün, Cenk Gönen'in transferini yarın resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki milli kaleci Cenk Gönen'i Fernando Muslera'nın yedeği olarak kadrosuna kattı.