Cenk Ergün: "Biz bu Galatasaray'ı bekliyorduk"

ANKARA, (DHA)

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray\'ın böyle bir performans göstermesini beklediklerini söyleyen Ergün, \"Bu duruma en az şaşıran bizleriz. Çünkü bizim beklediğimiz böyle bir Galatasaray\'dı. Teknik ekibimizin ve yönetimimizin de onayı ve tercihleriyle özellikle bu takımı kurabilmek için çok büyük çalışma yaptık. Ve arkadaşlar da ellerinden geleni gösteriyorlar. Bunun yanında haklarını yemeyelim; Muslera, Tolga, Serdar, Martin, Selçuk ve Eren geçen hafta oyuna giren Sinan da daha önce gösterdikleri performansın çok üstünde performanslar gösterdiler. Takım olarak iyi bir uyumları ve birlikte oynamaktan keyif alıyorlar. Bize ve tribünlere de keyif veriyorlar. Umarım haftalar geçtikçe fizik kalite de yükseldikçe daha da iyi bir Galatasaray olacak\" diye konuştu.

Her maçın bir final olduğunu hatırlatan Cenk Ergün, \"Futbolda geçmiş yok. \'Keşke\'lerle, \'ah\'larla, \'vah\'larla olmuyor. 34 maç dedik, 33 dedik, şimdi 32 kaldı. Bizim için her maç bir final. Ve her maçı kazanacağız\" dedi.

Son olarak transfere değinen Ergün, \"Transferlerle ilgili en son konuştuğumuzdan bu yana çok gelişme yok. Çok fazla beklenti yaratmayalım\" diyerek sözlerini noktaladı.