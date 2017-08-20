T24 LogoT24 Logo
Spor

Cenk Ergün: "Biz bu Galatasaray'ı bekliyorduk"

ANKARA, (DHA) Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu

20 Ağustos 2017 04:47

ANKARA, (DHA)

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray\'ın böyle bir performans göstermesini beklediklerini söyleyen Ergün, \"Bu duruma en az şaşıran bizleriz. Çünkü bizim beklediğimiz böyle bir Galatasaray\'dı. Teknik ekibimizin ve yönetimimizin de onayı ve tercihleriyle özellikle bu takımı kurabilmek için çok büyük çalışma yaptık. Ve arkadaşlar da ellerinden geleni gösteriyorlar. Bunun yanında haklarını yemeyelim; Muslera, Tolga, Serdar, Martin, Selçuk ve Eren geçen hafta oyuna giren Sinan da daha önce gösterdikleri performansın çok üstünde performanslar gösterdiler. Takım olarak iyi bir uyumları ve birlikte oynamaktan keyif alıyorlar. Bize ve tribünlere de keyif veriyorlar. Umarım haftalar geçtikçe fizik kalite de yükseldikçe daha da iyi bir Galatasaray olacak\" diye konuştu.
Her maçın bir final olduğunu hatırlatan Cenk Ergün, \"Futbolda geçmiş yok. \'Keşke\'lerle, \'ah\'larla, \'vah\'larla olmuyor. 34 maç dedik, 33 dedik, şimdi 32 kaldı. Bizim için her maç bir final. Ve her maçı kazanacağız\" dedi.
Son olarak transfere değinen Ergün, \"Transferlerle ilgili en son konuştuğumuzdan bu yana çok gelişme yok. Çok fazla beklenti yaratmayalım\" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk ErgünOsmanlısporGalatasarayErgünGalatasaray TeknikVeBununMuslera Tolga Serdar Martin SelçukErenSinanTakımBizeUmarımHerCenk ErgünBizimSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24