Cenk Durmazel yoğun bakımda

Başrolünü Gupse Özay’ın oynadığı 'Deliha' filminde de rol alan ünlü oyuncu ve solist Cenk Durmazel, sabah saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Beyoğlu’nda oturduğu apartman dairesine çıkan Durmazel, aniden dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı.

Başını merdivene çarpan Durmazel, kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine ambulans ve polis çağırıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Durmazel sedye ile ambulansa bindirilip hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Durmazel’in komşuları, “Sabah düştü. Başka da bir şey bilmiyoruz” dediler.

'Cenk'in şuuru açık'

Cenk Durmazel'in yakın arkadaşı Erden Uygan da Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Uygan, "Her an Cenk'in yanındayım. Şuuru açık. Uyutularak tedavi ediliyor. Yakında daha iyi haberler verebilmek için bekliyor, dua ediyoruz." diye konuştu.