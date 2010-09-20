-CENİNİ APARTMAN BAHÇESİNE ATAN GENÇ ANNE TUTUKLANDI ANTALYA (A.A) - 20.09.2010 - Antalya'nın Kemer ilçesinde, kürtajla alınan bebeğini apartmanın bahçesine attığı iddia edilen genç kız tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kemer'de 6 aylık bebeğini kürtajla aldırdıktan sonra apartmanın bahçesine attığı iddia edilen 17 yaşındaki E.E. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.E. tutuklandı. Bebekten alınan kan ve doku örnekleriyle çocuğun babasının belirlenmeye çalışıldığı bildirildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde bir apartmanın bahçesinde 6 aylık ceninin bulunması üzerine araştırma başlatılmış, hamile genç kızın kürtaj olduğu ve ceninin apartman bahçesine atıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili olarak genç kızın annesi, üvey babası, ablası ve iki arkadaşı gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.