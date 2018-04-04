T24 LogoT24 Logo
Spor

'Cengo'suz Roma, Barcelona deplasmanında

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadeleleri devam ediyor

04 Nisan 2018 19:52

Barcelona ile Roma Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Katalan ekibinde Lucas Digne ve Sergio Busquets hafif ağrıları bulunduğu için bu maçta riske edilmeyebilir. Sarı-Kırmızılı ekipte ise Cengiz dışında eksik yok. Barça daha önce rakibini 2 kez, Roma 1 kez mağlup etti, 2 mücadelede ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük kuramadı.

Barcelona - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı  yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko

ETİKETLER

BarcelonaRomaŞampiyonlar Ligi Çeyrek Finalilk maç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24