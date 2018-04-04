'Cengo'suz Roma, Barcelona deplasmanında

Barcelona ile Roma Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Katalan ekibinde Lucas Digne ve Sergio Busquets hafif ağrıları bulunduğu için bu maçta riske edilmeyebilir. Sarı-Kırmızılı ekipte ise Cengiz dışında eksik yok. Barça daha önce rakibini 2 kez, Roma 1 kez mağlup etti, 2 mücadelede ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük kuramadı.



Barcelona - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?



4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez



Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko