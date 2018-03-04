'Cengo' yine boş geçmedi, Roma Napoli'yi dağıttı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma deplasmanda lider Napoli'yi 4-2 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Napoli 6. dakikada Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Roma'nın bu gole cevabı gecikmedi. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 7. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Cengiz bu golle birlikte yükselişini sürdürdü ve ligdeki son 5 maçında 5. golünü atmış oldu. İlk yarının skorunu Edin Dzeko söyledi ve 26. dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

İkinci yarıda Napoli beraberlik için gol fırsatı yakalasada bunları değerlendiremedi. Roma'nın golcüsü Dzeko 74. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. 79. dakikada Roma Diego Perotti'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. Maçın skorunu uzatma dakikalarında attığı golle Mertens tayin etti. 4-2!

Karşılaşmanın 72. dakikasında Cengiz Ünder yerini Gerson'a bıraktı.

Roma bu sonuçla puanını 53 yaparak Devler Ligi yolunda önemli bir galibeyete imza atarken 69 puanla zirvede yer alan Napoli'ye de evinde çelme takmış oldu.