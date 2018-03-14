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Spor

'Cengo' çeyrek finalde!

Deplasmanda gol atarak kaybeden Roma, evinde gol yemeden kazandı

14 Mart 2018 13:18

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 

Ukrayna'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Roma, rövanş karşılaşmasını Edin Dzeko'nun 52. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder'in ilk maçta attığı golün avantajını iyi kullanarak son 8 takım arasına adını yazdırdı. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Ukrayna temsilcisinde Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

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RomaCengiz ÜnderDzekoŞampiyonlar Ligi

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