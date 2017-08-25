Cengizhan Erdoğan bronz madalyayı kaybetti

PARİS,(DHA) - CENGİZHAN Erdoğan, Gürcü Vladimir Khinchegashv\'e 3-0 mağlup olarak gümüş madalyayı kaybetti.

Paris\'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası\'nda 61kg Cengizhan Erdoğan, bronz madalya için mindere çıktı. Olimpiyat Dünya şampiyonu Gürcü Vladimir Khinchegashv ile mücadele eden Erdoğan, karışılaşmadan 3-0 yenik ayrılarak bronz madalyaya veda etti.

61 kg mindere çıkan Cengizhan Erdoğan, Fransız Yuri Siemakin\'i 4-2, Hintli Harphool\'u 10-0 sayı tuşuyla, Rumen rakibi İvan Guidea\'yı ise 5-3 yenerek yarı finale çıktı. Erdoğan, yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Hacımurad Radhidov\'a 8-2 mağlup oldu. Milli güreşçi Erdoğan, akşam seansında bronz madalya için karışılaştığı Gürcü Vladimir Khinchegashv\'e 3-0 mnağlup oldu ve bronz madalalyayı kaybetti

