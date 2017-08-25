Cengizhan Erdoğan bronz madalya için mindere çıkacak

PARİS,(DHA) - PARİS\'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası\'nda 61kg Cengizhan Erdoğan, yarı final maçında Rus rakibi Hacımurad Radhidov\'a 8-2 yenildi. Erdoğan, akşam seansında bronz madalya için mücadele edecek.

61 kg mindere çıkan Cengizhan Erdoğan, Fransız Yuri Siemakin\'i 4-2, Hintli Harphool\'u 10-0 sayı tuşuyla, Romen rakibi İvan Guidea\'yı ise 5-3 yenerek yarı finale çıktı. Erdoğan, yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Hacımurad Radhidov\'a 8-2 mağlup oldu. Milli güreşçi Erdoğan, akşam seansında bronz madalya için Olimpiyat Dünya şampiyonları Gürcü Vladimir / ABD S.Logan maçı galibiyle karşılaşacak

Öte yandan 86kg Selim Yaşar Tape, Çinli rakibi Gang Zang\'ı 10-0, Portorikolu Espinal\'ı 8-0 yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Vladislav Valiev\'e 3-1 yenilen Selim Yaşar Tape, rakibinin İranlı Olimpiyat Şampiyonu Hasan Yazdani\'ye yenilmesinden dolayı repesaja şansı kalmadı.

57kg mücadale eden Süleyman Atlı ise Gürcü Beka Lomtadze\'yi yendi, Moğol Bekhbayar Erdenebat\'a yenildi. Moğol da Japon rakibine yenilince güreşçimiz elendi.