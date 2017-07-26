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Spor

Cengiz'den mükemmel başlangıç!

20 yaşındaki milli futbolcu, Roma formasıyla ilk maçında golü buldu

26 Temmuz 2017 12:13

Başakşehir'den Roma'ya Türkiye için rekor bedelle transfer olan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, İtalyan takımın formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı. Roma'nın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında İtalyan temsilcisinin 2. golü milli futbolcu Cengiz'den geldi.

Roma’ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Diego Perotti, 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakikada Marco Tumminnello oldu.

Cengiz'in Roma formasıyla ilk golü!

İngiliz ekibinin golleri de 87. dakikada Harry Winks ve 90. dakikada Vincent Janssen’den geldi.

Cengiz Ünder, mücadeleye yedek başlarken 46. dakikada Roma formasıyla ilk maçına çıktı ve golü buldu.

Roma, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz'da Juventus ile karşılaşacak.

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