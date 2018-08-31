Cengiz ve Albayrak'tan Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi 

Mustafa Cengiz: \"Buna şanslı kura demiyorum\"

\"Avrupa kupalarında kura çekecek diğer takımlarımıza bol şans\"

Abdürrahim Albayrak: \"Galatasaray ve Türk futboluna hayırlı olsun\"

MONACO, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray\'da başkan Mustafa Cengiz ve 2\'nci başkan Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Grup kurasını değerlendiren başkan Mustafa Cengiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın ülkede yarattığı çoşku ve sinerjiye değinerek, \"Yaratılan sinerji, olumlu hava ve ambians, insanı etkiler. Korku ve endişe bulaşıcıysa cesaret ve istek de bulaşıcıdır. Türkiye\'den gelen yoğun dalga baskın çıktı ve uygun bir gruba düştük. Biz yıllarca zorluk yaşadık. Daha önce Avrupa\'da adını bilmediğimiz iki takıma karşı mağlubiyetler aldık. Bizim bunlardan ders almamız gerek. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerek. Hep ifade ettiğimiz gibi bugün önemli bir gündeyiz. Bu coğrafyada Misak-ı Milli\'nin oluşturduğu bir günün içindeyiz. Bu vesileyle de bütün kurtarıcılarımıza, gazilerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e teşekkür ediyoruz. Ulusumuzun sevinçlere ihtiyacı var. Bu nedenle yarın da Avrupa kupalarında kuralarını çekecek olan diğer takımlarımıza bol şans diliyorum\" dedi.

\"BEN BUNA ŞANSLI KURA DEMİYORUM\"

Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde eşleşilen rakiplerle ilgili konuşan Cengiz, \"Ben buna \'şanslı kura\' demiyorum. Umarım ki bütün rakiplerimiz dünyanın en güçlü takımlarıyla oynarmış gibi ciddiye alır. Taraftarlarımız Galatasaray\'ı sonuna kadar desteklesinler. Biz de sahada, yönetimde çarpışacağız ve inşallah bu zafer gününde olduğu gibi 365 gün Türk ulusuna zaferler yaşatacağız.Top oynarken yakalanmadığım menisküse Schalke merdivenlerinde yakalandım... O gün Schalke bize mutluluklar yaşattı. İnşallah yine en mutlu şekilde ayrılırız. Gruptaki diğer takımlara da başarılar dilerim. Ancak inşallah en mutlu biz oluruz.\" şeklinde konuştu.

\"GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN\"

Kura çekimiyle ilgili kısaca konuşan 2\'inci başkan Abdurrahim Albayrak, \"İki tane uğurlu ayak bir araya geldiği zaman böyle uğurlu kura oluyor. Bütün Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Cengiz\'in açıklamaları

-Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları

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