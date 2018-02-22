Cengiz Ünder'in rekoru Roma'ya yetmedi

Roma'nın son 3 maçında takımını kurtaran isim olan milli yıldız futbolcu Cengiz Ünder, Shakhtar maçını da boş geçmedi ama sarı kırmızılılar Ukrayna'dan yenilgiyle döndü.

Şampiyonlar Ligi 2. turu ilk maçında Shakhtar'a konuk olan Roma, üstün olduuğu ilk yarıda Cengiz Ünder'in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle 20 yaşındaki Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 2. yarıda oyun hakimiyetini de kaybetti. 52. dakikada Ferreyra ile beraberliği yakalayan Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.

Bu golle maçı 2-1 kazanan Shakhtar, çeyrek final için az da olsa bir avantaj yakaladı.