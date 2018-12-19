Cengiz Ünder'e devler talip!

İtalya Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, dikkat çeken performansı sonrası Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Yabancı basında geçen haberlere göre en az 9 kulüp, gelecek transfer döneminde Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz 1,5 sezonda başarılı performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. ESPN, Mirror ve Tuttusport'un haberlerine göre, Ünder için 50 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler arasında Bayern Münih, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund ve Monaco buluuyor.

Yaşanan gelişmelere karşın İtalyan ekibinin sportif direktörü Monchi, Ünder'i sezon sonuna kadar asla satmayacaklarını belirtmişti.

Ünder, Roma formasıyla çıktığı 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.