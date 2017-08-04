Cengiz Ünder: Totti ile oynayamadığım için üzgünüm

Başakşehir'den İtalya Serie A ekibi Roma'ya rekor bedelle transfer olan Cengiz Ünder, kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında geçen sezon sonunda futbolu bırakan Francesco Totti ile oynayamayacağı için üzüntüsünü dile getirdi.

Totti'ye hayran olduğunu belirten 20 yaşındaki milli oyuncu, kendisine yapılan Paolo Dybala benzetmelerine de, "Evet benziyoruz. Ancak ben kendi yolumu çizmek istiyorum" diyerek yanıt verdi.

Eurosport'un haberine göre; geride kalan sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin gözdesi hâline gelen ve 13 milyon 400 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder bugün basına tanıtıldı.

İtalyan ekibinin Trigoria'daki tesislerinde düzenlenen törene transferinde büyük rol oynayan sportif direktör Monchi ile katılan genç futbolcu, İtalyan futboluna uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini dile getirdi.

''Türk Dybala değil, Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum''

''Roma bana teklif yaptığında mutlu oldum ve hemen kabul ettim. İtalyan futboluna adapte olmakta problem yaşamayacağım. Kendimi hazır hissediyorum ve neler yapabildiğimi Türkiye'de gösterdim. Şimdi işlerin Roma'da nasıl gideceğini göreceğiz'' sözleriyle kendine güvenini yineleyen 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'ya benzetilmesi hakkında soruya iddialı bir cevap verdi.

''Evet, benzer tipte oyuncularız ama kalitemi gösterip Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum'' diyen Cengiz, geçen sezon sonunda profesyonel futbol kariyerine son veren Totti ile beraber oynayamayacağı için üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

Roma'daki hedefleri hakkında konuşan milli futbolcu, ''Roma'yı sıçrama tahtası olarak kullanmayı düşünmüyorum. Roma taraftarlarının takdirini kazanmak ve burada kazanmak istiyorum'' dedi.

Monchi: ''İhtiyacımız olan oyuncu tipi konusunda nokta atışı yaptık''

Cengiz Ünder transferi hakkında konuşan Monchi ise milli futbolcunun kalitesinden şüphe duymadığının altını çizerek,

''Başkan Pallotta'ya Cengiz transferinde arkamda durduğu için teşekkür ediyorum. Bizim için şimdiden önemli bir futbolcu ve gelişimini sürdürecek. Cengiz hakkında yeterli bilgiye sahibim. Teknik direktörümüz Di Franseco ile beraber ihtiyacımız olan oyuncu tipi konusunda nokta atışı yaptığımızı düşünüyoruz'' dedi.

2017/2018 sezonunda Şampiyon Ligi'ne grup aşamasından başlayacak Roma, yeni sezondaki ilk resmi maçına 20 Ağustos'ta Atalanta deplasmanında çıkacak.