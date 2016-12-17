Cengiz Ünder olmadı rota Edin Visca

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için yaptığı teklifi reddederken, Edin Visca konusunda görüşmeler devam ediyor.

Sezon başında gittiği West Ham United'da bekleneni veremeyen Gökhan Töre'nin devre arasında dönmesi bekleniyordu.



Ancak milli futbolcunun ameliyat olması, bu transferin askıya alınmasına neden oldu. Deportivo ile kontratı devre arasında bitecek olan Ryan Babel ile de temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetimin asıl hedefi ise Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca.

"Cengiz olmaz, Visca teklifini değerlendiririz"

Medipol Başakşehir’den 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i isteyen ama “Şu anda satmayacağız ama Visca konusunda bir teklifiniz olursa değerlendiririz” yanıtı alan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in bu transferin yapılmasını istemesinin ardından sunacağı teklifi hazırladı.



Başakşehir'in Kerim Frei'ı da istediği biliniyor. İki kulüp arasındaki temaslar devam ediyor. 26 yaşındaki Visca, bu sezon 4 gol, 4 asist üretti.