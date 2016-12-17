T24 LogoT24 Logo
Spor

Cengiz Ünder olmadı rota Edin Visca

Beşiktaş devre arasında Başakşehir'in Boşnak futbolcusunu transfer etmek istiyor

17 Aralık 2016 13:41

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için yaptığı teklifi reddederken, Edin Visca konusunda görüşmeler devam ediyor. 

Sezon başında gittiği West Ham United'da bekleneni veremeyen Gökhan Töre'nin devre arasında dönmesi bekleniyordu.

Ancak milli futbolcunun ameliyat olması, bu transferin askıya alınmasına neden oldu. Deportivo ile kontratı devre arasında bitecek olan Ryan Babel ile de temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetimin asıl hedefi ise Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca.

 

"Cengiz olmaz, Visca teklifini değerlendiririz"

 

Medipol Başakşehir’den 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i isteyen ama “Şu anda satmayacağız ama Visca konusunda bir teklifiniz olursa değerlendiririz” yanıtı alan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in bu transferin yapılmasını istemesinin ardından sunacağı teklifi hazırladı.

Başakşehir'in Kerim Frei'ı da istediği biliniyor. İki kulüp arasındaki temaslar devam ediyor. 26 yaşındaki Visca, bu sezon 4 gol, 4 asist üretti.

ETİKETLER

BeşiktaşBaşakşehirtransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24