Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya ile anlaştı.

Son olarak Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı. Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.

Roma, Cengiz Ünder'in gelecekteki bir satışında %30 paya sahip olacak. Yıldız oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödenecek.