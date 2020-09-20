Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiraladığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Leicester City'nin Roma forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiği kesinleşti. Açıklamada transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. Ünder bu transferle Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı oldu.

Ünder transfer sonrası sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "3 yıl önce bu kapıdan girdiğimde büyük bir mücadele göstermeye geldim. Buradaki zamanım boyunca yalnızca Roma kulübünü değil, bu muhteşem şehri, kültürünü ve insanlarını da çok sevdim. İlk günden itibaren bana gösterilen sevgi için taraftarlara içten teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz eşsiz zamanın ardından önümde yeni bir meydan okuma var.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers ve kulüp yönetimine bana güvendikleri için teşekkür ederim. Ayrıca bana destekleri için ailem ve menajerime minnettarım. Burada tutkumu yansıtmak için sabırsızım."