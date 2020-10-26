Cengiz Ünder'in asistiyle Leicester City, 46 yıl sonra Arsenal'i deplasmanda yendi

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Arsenal'ı 1-0 mağlup ederken, Jamie Vardy'nin attığı golün asistini Cengiz Ünder yaptı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Leicester City karşı karşıya geldi. Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.
Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.
Leicester City, 46 yıl sonra, Arsenal'i deplasmanda yenme başarısını gösterdi.