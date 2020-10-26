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Spor

Cengiz Ünder'in asistiyle Leicester City, 46 yıl sonra Arsenal'i deplasmanda yendi

26 Ekim 2020 08:27

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Arsenal'ı 1-0 mağlup ederken, Jamie Vardy'nin attığı golün asistini Cengiz Ünder yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Leicester City karşı karşıya geldi. Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.

Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

Leicester City, 46 yıl sonra, Arsenal'i deplasmanda yenme başarısını gösterdi.

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