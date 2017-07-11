Cengiz Ünder için Avrupa'dan bir talip daha!

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen 19 yaşındaki Milli oyuncu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. Geçilen günlerde İngiliz devi Manchester City'nin kadrosuna katmak için İstanbul'a gelip Başakşehir yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği genç oyuncu için bu kez İtalyan ekip Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; daha önce Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı iki yıllığına kiralayan Roma, bu kez genç yıldız Cengiz Ünder'in peşinde. Haberlerde Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun transferine yakın olduğu ifade edilirken, mali bilgilere yer verilmedi.

Medipol Başakşehir Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Saral, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Cengiz Ünder konusunda Manchester City ile görüşmelerimiz devam ediyor. City'li yetkililer Cengiz için 2. kez gelecekler" demişti.

A Milli Takım formasıyla 4 maça çıkan 19 yaşındaki kanat forvet, 2 gol kaydetti.