Cengiz Ünder: Fatih Terim benim için değerli ve yeri ayrı

Galatasaray'a karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Milli futbolcu Cengiz Ünder, "Tuttuğum takımı söylemem doğru olmaz. Ben profesyonel bir futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Marsilya'da olmaktan dolayı mutluyum. Bir Türk takımına karşı oynayacağım için heyecanlıyım. İnşallah güzel bir maç olur. Hem takım hem de ben bu maça iyi hazırlandık. 4 gözle bu maçı bekliyorum" diye konuştu.

"Fatih Hoca benim için değerli ve yeri ayrı"

Kendisini milli takıma ilk olarak Fatih Terim'in çağırdığını dile getiren Ünder, "Fatih hoca ile ilgili beni milli takıma ilk çağıran hoca. Bende yeri farklı ve değerli. Bana milli takımda görev verdi ve o günden beri milli takımda devam ediyorum. Benim içn farklı olacak. Heyecanlıyım. Kendimi iyi hazırladım. Yarın da her zamanki gibi en iyisini yapmak istiyorum. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan biri"

Performans olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Benim buradaki önceliğim hocanın bana güvenmesiydi. Geldiğim ilk günden beri kulüpteki herkes benimle yakından ilgilendi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Performansım şu an iyi durumda. Her geçen gün daha iyisini yapmak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya'ya gelmek. Biz bu maça iyi hazırlandık. Yarın sahada ne yapacağımız önemli. Ligdeki son maçımızı kaybettik. Avrupa'da da maçlar her zaman zor olur. Biz bu maça iyi hazırlandık. Biz de yarın bunu sahada gösterip galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milik bizim için çok önemli bir oyuncu"

Arkadiusz Milik'in sakatlığının ardından takıma dönmesinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "O bizim için önemli ve iyi bir oyuncu. Napoli'de oynarken onunla rakip olmuştuk. Beğendiğim bir futbolcu. Dört gözle onunla oynamayı bekliyorum. İnşallah bir daha kötü bir sakatlık yaşamaz ve beraber güzel bir mücadele veririz" dedi.

"Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişikliği kendine sorulan Cengiz Ünder, "Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Yarın bir maçımız var. Onu konuşmamız gerekiyor. Onun için bu konuda bir şeyler söylemek istemiyorum" diye konuştu.

"Böyle kazalar bazen olabiliyor"

Hafta sonunda Lens karşısında yaşadıkları mağlubiyet hakkında da konuşan Cengiz Ünder, sözlerini şöyle noktaladı:

"Böyle yorgunlukların olması normal. Çok maç oynuyoruz. Arada böyle maçlar olabilir. Performansımız iyi durumda, iyi gidiyoruz. Buna devam edeceğiz. Böyle kazalar bazen olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 1 maça takılıp kalmamak gerekiyor."