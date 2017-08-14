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Spor

Cengiz Ünder ayak tenisinde Roma'nın şampiyonu!

Cengiz ve Strootman, finalde Nainggolan ve Tumminello ikilisini 11-6 yenerek şampiyon oldu

14 Ağustos 2017 21:37

Başakşehir'den 15 milyon Euro'luk rekor bedelle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, takım arkadaşı Kevin Strootman'la birlikte kulübün düzenlediği ayak tenisi turnuvasında şampiyon oldular.

Roma Kulübü tarafından oyuncular arasında düzenlenen ve canlı yayını yapılan ayak tenisi turnuvasında Gonalons-Defrel ikilisini geçerek finale yükselen Cengiz ve Strootman, finalde karşılaştıkları Nainggolan-Tumminello ikilisini de 11-6'lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Eğlence amaçlı yapılan turnuvada Cengiz, yine İtalyan taraftarların ilgi odaklarından oldu.

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