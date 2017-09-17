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Spor

Cengiz Ünder "Uzun yıllar Roma için oynmak istiyorum"

"Dzeko'dan özür dilerim" Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Roma'nın sahasında Hellas Verona'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sahaya ilk kez 11'de çıkan Cengiz Ünder karşılaşmanın ardından kulüp internet sitesine açıklamalar

17 Eylül 2017 13:28

\"Dzeko\'dan özür dilerim\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

İtalya Serie A\'nın 4\'üncü haftasında Roma\'nın sahasında Hellas Verona\'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sahaya ilk kez 11\'de çıkan Cengiz Ünder karşılaşmanın ardından kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu. 
Roma formasıyla Olimpico Stadyumu\'na çıktığı için çok heyecanlı olduğunu belirten genç yıldız \"Bugün ilk kez ilk onbirdeydim. Bu statta, bu taraftarın önünde oynadığım için çok heyecanlıydım. Umarım uzun yıllar Roma forması giyerim. Şimdi diğer maçlara bakacağız. En iyi şekilde hazırlanıp, diğer maçları da kazanmak istiyoruz.\" dedi. 
\"HOCAMIZ, BANA BU MAÇTA OYNAYACAĞIMI 2 GÜN ÖNCE SÖYLEMİŞTİ\"
Roma Teknik Direktörü Di Francesco\'nun kendisine  2 gün önce Verona maçında ilk 11\'de başlayacağını söylediğini belirten Cengiz \"Hocamız, bana bu maçta oynayacağımı 2 gün önce söylemişti. Bana ilk günden beri güvendiğini biliyordum. Bugün de en iyi şekilde performansımı göstermek istedim. Gösterdiğimi de düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara da daha iyi olacağını düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı. 
\"DZEKO\'DAN ÖZÜR DİLERİM\"
Karşılaşmada Roma\'nın yıldızı Edin Dzeko\'nun kendisine attığını gollük pastan faydalanamadığını belirten Milli oyuncu \"Onun attığı güzel pası, gol yapmam gerekiyordu. Dzeko\'nun o pasını gole ceviremediğim için özür dilerim\" diye konuştu. 
Roma\'da yaşamaya alışmaya başladığın ve İtalyanca öğrenmeye başladığını belirten Cengiz Ünder \"İlk başlarda zorluklar çektim. Ancak şu an iyice alışmaya başladım. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Evimde kalıyorum. Gayet mutluyum burada kalmaktan dolayı. İtalyancam gelişince daha mutlu olacağım\" şeklinde konuştu. 

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