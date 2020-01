Cengiz Semercioğlu, Hürriyet'le yolları ayrılan Fikret Ercan'ı yazdı: Emeklilik ona yakışmaz

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'in "küçülme" projesi kapsamında Yayın Direktörü Fikret Ercan ile yollarını ayırmasını eleştirdi. "Fikret Ercan sadece Hürriyet’in değil, Türk medyasının en önemli kilometre taşlarından biridir" diyen Semercioğlu, "Bakmayın siz birkaç densizin suyu bulandırmaya çalıştığına, Fikret Ercan gazeteciliğinin tırnağı olamazsınız siz" ifadesini kullandı. Semercioğlu, "Bu arada emeklilik yakışmaz Fikret Abi’ye... Böyle büyük bir gazetecilik ve Hürriyet deneyimi olan bir ustanın ben boş kalacağına inanmıyorum" diye yazdı.

Aralarında Yayın Direktörü Fikret Ercan, Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve ekonomi yazarı Gila Benmayor'un da yer aldığı isimlerin, Hürriyet yönetimle karşılıklı olarak anlaştığı, 'mali gerekçelerle küçülme operasyonu' olarak ifadelendirdiği süreçte, gelecek cuma (29 Aralık 2017) gününe kadar işten çıkarmaların süreceği öğrenilmişti.

Cengiz Semercioğlu'nun, "Herkesin listesi kendine" başlığıyla (27 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Babatomi ne demek?

Hiç kafanızı yormayın, Babatomi’nin kelime anlamı yok... Anatomi’ye karşı Fikret Mualla’nın ürettiği bir kelime...

“Anatomi var da Babatomi neden yok” demiş...

İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış eserlerinin sergilendiği Dirimart’taki sergi de “Babatomi ve Öpücük” adını taşıyor...

1958-60 yıllarında yabancı uyruklu bir sevgilisi varmış Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ve ‘Böcek’ lakaplı bu kadın için yaptığı eskizlerden oluşuyor sergi...

Sevgilisine yazdığı mektuplara iliştirdiği desenler bunlar...

Bu gözle bakarsanız çok erotik çalışmaları göreceksiniz sergide...

Sergi 14 Ocak’a kadar Nişantaşı Dirimart’ta...

Bir efsaneyle yıllarca yan yana çalışmak

Fikret Ercan sadece Hürriyet’in değil, Türk medyasının en önemli kilometre taşlarından biridir...

Dile kolay, 1 Mayıs’ta 70 yaşına basacak Hürriyet’in 48 yılında onun imzası var.

Nice iktidarlar geldi gitti o hep Hürriyet yazı işlerinin dümenindeydi.

Hürriyet’in bütün kritik dönemeçlerinde hep kilit rolü oynayan isimdi.

20 yıla yakın birlikte çalıştık Fikret Abi’yle...

Biz gazetenin 1’inci sayfasını çizmeyi ondan öğrendik.

Soğukkanlı olmayı, denge kurmayı, haberi çarpıcı vermeyi, manşeti atmayı her gün onu izleyerek gördük.

Yıllarca Kelebek’i çizerken birustayı izledik.

Meslekte kimselere nasip olmayacak şekilde Türk medyasının amiral gemisinde uzun, onurlu ve haysiyetli bir yol yürüdü Fikret Ercan...

Bakmayın siz birkaç densizin suyu bulandırmaya çalıştığına, Fikret Ercan gazeteciliğinin tırnağı olamazsınız siz.

Hepimiz için her koltuğun, her makamın, her köşenin, her yolculuğun bir sonu var...

Fikret Abi 48 yıllık Hürriyet yolculuğunun sonuna geldi.

Ama attığımız kahkahaların, yaptığımız kahvaltıların sonuna gelmedik Fikret Abi...

Sadece Hürriyet mesaimiz bitti, sen kabul ettiğin sürece bizim kardeşlik mesaimiz baki...

Bu arada emeklilik yakışmaz Fikret Abi’ye...

Böyle büyük bir gazetecilik ve Hürriyet deneyimi olan bir ustanın ben boş kalacağına inanmıyorum.