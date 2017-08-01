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Spor

"Cengiz, Roma'nın ritmini yükselten isim"

"Ünder, Roma'yı değiştirdi"

01 Ağustos 2017 15:02

Başakşehir'den Roma'ya rekor bedelle transfer olan ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla dikkat çeken Cengiz Ünder için La Gazetta dello Sport, "Cengiz, Roma’nın ritmini de yükselten isim oldu" ifadesini kullandı.

İtalyan basınında kendisine geniş yer bulan milli futbolcu için birçok gazete övgü dolu ifadeler kullandı.

TRTSpor'da yer alan habere göre; Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham ve ardından da Juventus ile oynanan müsabakada milli futbolcu sergilediği futbolla, İtalyan medyasını kendisine hayran bıraktı.

1-1 biten karşılaşmanın sonunda penaltılarla yenilen başkent ekibinde, Cengiz takımının attığı gole büyük katkı sağladı.

İtalyan basını da Cengiz Ünder'i göklere çıkardı.

Corriere dello Sport, “Ünder, Roma’yı değiştirdi” başlığını atarken, "Enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla bir kez daha göz dolduran Ünder, Juventus maçındaki performansıyla doğru transfer olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Gazete yaptığı değerlendirmede, milli futbolcuya 10 üzerinden de 7 puan verdi.

La Gazzetta dello Sport da Cengiz Ünder için, "Girişken ve herkesi hayrete düşüren başarılı oyunuyla, maçta farkını ortaya koydu. Doğru bir transfer seçimi olan Cengiz, Roma’nın ritmini de yükselten isim oldu. Genç futbolcu, Juventus savunmasına zor anlar yaşattı" ifadesini kullandı.

Genç yıldızı büyük bir yetenek olarak değerlendiren Tuttosport, Roma'nın attığı goldeki büyük payı Cengiz'e verirken, sahanın her yerinde savaştığını yazdı...

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