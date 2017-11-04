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Spor

Cengiz Özyalçın: "Yaralı aslanın üzerine gitmek her zaman tehlikelidir"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Gençlerbirliği'ni 5-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu

04 Kasım 2017 02:09

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Gençlerbirliği\'ni 5-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.
İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Özyalçın, \"Kazanmak güzel. Böyle bir galibiyet yaşattıkları için futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel akşam, maçı izleyen taraftarlara hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.
Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini dile getiren Cengiz Özyalçın, \"Bu aralar bize yaramıyor. Daha önceki iki milli takım arasında da takımın performansı düştü. Bu arayı nasıl değerlendireceğiz bilemem ama yaralı aslanın üzerine gitmek her zaman tehlikelidir\" ifadelerini kullandı.

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- Özyalçın\'ın açıklamaları

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