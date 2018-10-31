"Cengiz-Limak-Kolin-Kalyon-Mapa beşlisine bankacılık sisteminden kredi sağlanmış; Hazine kefil"

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 12 yıl boyunca İGA'ya garanti ettiği gelir dağılımını paylaşarak, İstanbul Havalimanı'nın finansmanı hakkında bilgi verdi. Toker, "Burada iktidarın Türk bankacılık sektörünü havalimanına finansman sağlaması için 'motive ettiğini' söylemek, yanlış görünmüyor. Dolayısıyla bu yönetmeliğin yürürlükte olması, bizim Hazine'nin, Cengiz-Limak-Kolin-Kalyon-Mapa beşlisiden oluşan İGA'ya bankacılık sisteminden sağlanmış krediye -erken fesih halinde- kefil olduğu anlamına geliyor. Bu birinci fasıl" vurgusu yaptı.

"Erken fesih halinde..."

Yazar, İstanbul Havalimanı açılışında "İGA A.Ş'nin millete daha önce küfretmiş ortağı" Mehmet Cengiz'inde konuştuğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 'Sayenizde engelleri aştık' dediğini hatırlatarak, " Engellerin ne olduğunu söylemedi" dedi. "Peki, İstanbul Havalimanı'nın finansmanı nereden sağlandı?" sorusunu yönelten Toker, "Ezberlenmiş klişelere göre, yurtdışından. Ama İstanbul Havalimanı'nda 4.5 milyar Euro kredi sağlanan 6 banka şu isimlerden oluşuyor: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Finansbank. Yani, burada iktidarın Türk bankacılık sektörünü havalimanına finansman sağlaması için “motive ettiğini” söylemek, yanlış görünmüyor. Dolayısıyla bu yönetmeliğin yürürlükte olması, bizim Hazine'nin, Cengiz-Limak-Kolin-Kalyon-Mapa beşlisiden oluşan İGA'ya bankacılık sisteminden sağlanmış krediye -erken fesih halinde- kefil olduğu anlamına geliyor. Bu birinci fasıl…İkinci fasıl garantiler Uygulama Sözleşmesi'nde" dedi.

"Israrlara rağmen bu millete açıklanmıyor"

İstanbul havalimanının 65 sayfa sözleşmesi olduğunu aktaran Çğdem Toker, "Bütün ısrarlara rağmen bu millete açıklanmıyor. Sözleşmeye göre, DHMİ'nin 12 yıl boyunca İGA'ya garanti ettiği gelirin yıllar itibarıyla dağılımı:

1. Yıl: 316.351.370

2. Yıl: 333.847.140

3. Yıl: 350.793.880

4. Yıl: 367.279.855

5. Yıl: 540.582.936

6. Yıl: 563.060.583

7. Yıl: 585.105.273

8. Yıl: 606.750.008

9. Yıl: 628.020.180

10. Yıl: 648.935.580

11. Yıl: 669.761.373

12. Yıl: 689.761.373

Toplam: 6.300.000.001

Gelir, bu tutarların altında kalırsa, DHMİ şirkete, üzerine çıkarsa İGA, DHMİ'ye farkı ödeyecek. İGA devletin sağladığı talep garantisi ve krediye borç üstlenimi güvencelerine karşılık, devlete toplamda 26 milyar Euro kira ödeyecek. Ancak ilk yıllar için kira tutarlarının 350 milyon Euro olarak belirlendiğini geçenlerde Fatih Altaylı röportajından öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Toker'in "İstanbul Havalimanı’nın bedeli" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz