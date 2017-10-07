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Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı, KKTC'ye konser için gitmişti

07 Ekim 2017 10:21

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Arabesk ve fantezi müziğin bilinen ismi Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 1.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçının menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ateş ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Serum takıldı. Sağlık durumu iyi. Bugün İstanbul'a dönüyor. Öğleden sonra da konser için Viyana'ya uçacak"



Cengiz Kurtoğlu da doktorlarıyla birlikte kamera karşısına geçerek 'iyiyim' mesajı verdi.

Geçen yıl mide küçültme ameliyatı olan Cengiz Kurtoğlu 7 ayda 45 kilo vermişti.

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