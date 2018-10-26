Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Yatırımımız Güneydoğu'da diye fazla kredi alamadık

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Mazıdağı'na yaptıkları 1.2 milyar dolarlık yatırım için öz kaynaklarını kullandıklarını söyledi. Cengiz yatırımın Güneydoğu'da olması nedeniyle bankaların kredi vermediğini bildirdi.

Munyar bugünkü köşesinde Cengiz'in ifadelerine yer verdi. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni şunları kaydetti:

"Yatırım Güneydoğu'da diye fazla kredi alamadık"

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Mazıdağı’ndaki 1.2 milyar dolarlık yatırımın büyük bölümünü öz kaynaktan karşıladıklarını belirtti:

- Yatırım Gübeydoğu’da olduğu için yabancı bankalar kredi vermeye fazla yanaşmadı. Yatırımın yüzde 70’e yakınını öz kaynaklardan karşıladık.

400 milyon dolar kredi kullandıklarını kaydetti:

- 200 milyon dolarını bir Alman bankasından, 200’ünü de ülkemizdeki bir özel bankadan kullandık.

620 milyon dolarlık ithalatı frenleyecek

Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa, Mazıdağı’ndaki yatırımın cari açığa olumlu katkısına dikkat çekti:

- Mazıdağı’nda gübre üretimimiz, 350 milyon dolarlık ithalatı ikame edecek.

Entegre tesiste metal üretiminin de söz konusu olduğunu vurguladı:

- Buradaki üretim 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önünü kesecek. Yani, bu yatırımın cari açığı azaltan etkisi 620 milyon dolar olacak.