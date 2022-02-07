Cengiz Holding'ten Isparta açıklaması: Tahminlerin çok üzerinde kar yağdı

Günlerdir elektrik verilemeyen Isparta'nın elektrik dağıtımı işlerini yapan Cengiz Holding ve Kolin İnşaat bünyesindeki Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) eleştirilerin odağı oldu. Cengiz Holding yetkilileri yaşanan felakete "tahminlerin çok üzerinde ve aralıksız yağan kar yağışının" neden olduğunu öne sürdü.

Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Isparta Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu yaşanan süreç bir felakete dönüştü. Kar yağışı nedeniyle kırılan ağaç dalları elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde biriken buz tabakası, elektrik direklerinin yamulmasına yol açtı.

Elektriksiz kalan kent günlerce karanlığa mahkûm edildi. Antalya-Isparta-Burdur illerindeki elektrik dağıtım işlerini yapan şirketin 2013 yılında özelleştirildiği ve özelleştirme sonucu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AKDENİZ EDAŞ) Cengiz Holding ve Kolin İnşaat’a verildiği ortaya çıktı. Isparta'daki elektrik kesintisinden dolayı eleştirilerin odağındaki Cengiz Holding yaşananlara ilişkin halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın sorularına yanıt verdi.

Avşar'ın soruları ve Cengiz Holding'in yanıtları şöyle:

Isparta'daki elektrik dağıtımının bünyenizde ki AEDAŞ tarafından verildiğini biliyoruz. Günlerdir Isparta karanlığa gömülmüş durumda neden böyle oldu?

-2013 yılında tamamlanan özelleştirme süreci sonrasında Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti, Cengiz ve Koloğlu Grubu’nun çatısı altında faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) tarafından yürütülmektedir. Özelleştirmede devir işleminin tamamlanmasının hemen ardından yaptığımız çalışmalar sonrasında hizmet bölgemizdeki tüm illerde, nüfus artış hızı ve coğrafi koşullara göre master planlar hazırlamakta ve yatırımlarımızı bu çerçevede hayata geçirmekteyiz.

"2013 yılından bu yana bölgede hiç yaşanmamış bir afet durumu söz konusu oldu"

-Bu süreçte tüm yatırımlarımız ve bunlar için yapılacak harcamalar 5 yıllık periyodlar çerçevesinde EPDK tarafından belirlenmekte olup her yıl bu kapsamda planlanmış yatırımlarının tamamını gerçekleştirdik. Şirket olarak hedefimizin her zaman hizmet bölgemize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak. Bu nedenle hava olaylarını da yakından takip etmekteyiz. Isparta’da da kar yağışı başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar çerçevesinde ‘kriz masası’ oluşturarak sahadaki personel ve araç sayımızı artırdık. Ancak, Isparta’mızı 3 Şubat gününden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı, tahminlerin üzerinde çok üzerinde gerçekleşti ve uzun süre aralıksız olarak devam etti. Elektrik dağıtım görevini üstlendiğimiz 2013 yılından bu yana bölgede hiç yaşanmamış bir afet durumu söz konusu oldu. Yoğun kar yağışı ile havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde yüklenmeye sebebiyet verirken bu durum bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açtı. Özellikle kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreye ulaşması, kırsalda bulunan bazı hatlarımıza kar ve buz nedeni ile erişimde yaşanan aksaklıklar, dağıtım hatlarında yaşanan sıkıntı arızalara müdahaleleri yavaşlattı ve güçleştirdi.

Şirketinizin sorumluluğunu yerine getirmediği iddiaları konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?

-Yoğun kar yağışında zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz, kısa sürede mevcut abone sayısının yüzde 95’ine kesintisiz enerji ulaştırdı. Kar yağışının yoğunluğu ve beklenenden fazla olması nedeniyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinden de destek geldi. Yaklaşık 600 saha personeli, araç ve iş makinasıyla çalışmalarımız sürdü. Şirket olarak sorumluluğumuzun farkında olarak 3 Şubat tarihinden beri gece gündüz demeden tüm yönetim kadromuz ve ekibimiz ile sahadayız, Ispartalı vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.

Çok sayıda yurttaş mağdur oldu. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için Cengiz Holding olarak bir adım atacak mısınız?

-Şu anda Isparta’da ilk önceliğimiz bir tek abonemizin bile enerjisiz kalmaması. An itibarıyla Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz bulunmamakta. Hedefimiz tüketicilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan en iyi hizmeti alması. Bu anlamda gerek şirketimiz, gerekse çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Cengiz ve Koloğlu Grubu’nun, pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da her zaman tüketicinin yanında yer alacağını ifade etmek isteriz.

Aynı süreçlerin tekrar yaşanmaması için bir yol haritanız var mıdır?

-Son yıllarda dünyanın gündeminde olan iklim krizi aşırı hava olaylarına ne yazık ki daha çok tanıklık etmemize yol açıyor. Biz de şirket olarak olağanüstü hava olaylarına karşı enerji dağıtım hizmetinde neler yapılabileceğine yönelik senaryolar hazırlayarak bunlara yönelik yatırım planlarımız ile yol alıyoruz.