Cengiz Holding, Azerbaycan’da 3 bölgede maden işletecek

AKP iktidarında aldığı ihalelerle sık sık gündeme gelen Cengiz Holding, Azerbaycan’da 3 farklı bölgede maden işletecek.

Cengiz Holding’in Azerbaycan’da bakır ve altın üretmek için görüşmelere başladığı faha önce gündeme gelmişti. Bakü’ye giden Cengiz Holding yöneticilerinin, Azerbaycan Hükümeti’ne ait Azergold yönetimi ile görüşmüştü.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, o görüşmede Azergold Yönetim Kurulu Zakir İbrahimov ile bir araya gelen Cengiz Holding heyetinin başında Şeref Cengiz yer almıştı. Görüşmede İbrahimov, AzerGold’un Chovdar altın yatağının sülfit aşaması ve 2021-2027'de bir polimetalik ve 4 bakır cevheri ve 6 altın yatağı daha devreye almayı planladıklarını ifade etmiş, Cengiz Holding’in madencilik kolu Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz ise Türkiye’de yaptığı işlerden bahsetmişti. İşte o görüşme somut adıma döndü ve Cengiz Holding, Azerbaycan’da 3 önemli projeye imza atmak üzere.

30 yıl süreyle işletilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin bir kararname imzalamaya hazırlanıyor. Kararnamede Azerbaycan’da bulunan Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi üzerinde çalışmak için Eti Bakır A.Ş.'ye, Elbeidash ve Ağduzdağ cevher yatakları 30 yıl süreyle Cengiz Holding’e ait Eti Maden bünyesindeki Artvin Madencilik A.Ş.'ye devredilecek.

Azerbaycan pazarına yatırım artıyor

Hatırlayacağınız üzere Karabağ savaşının ardından Demirören Grubu’nun Azerbaycan Devleti’ne ait şans oyunları şirketi Azerlotereya’yı devralmıştı. Ayrıca Kalyon İnşaat, bölgenin yollarını yapmak için anlaşma imzalamıştı. Kalyon İnşaat’ın yaptığı Fuzuli ve Şuşa kentlerini birbirine bağlayan yol inşaatın temelini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev atmıştı.