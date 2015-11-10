Cengiz Çandar’a 7 yazısı için soruşturma; gerekçe, Erdoğan’a hakaret

Ertuğrul Özkök, Hasan Cemal, Perihan Mağden gibi idimlerin ardından Radikal yazarı Cengiz Çandar hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten iki ayrı soruşturma başlatıldı. Çandar’ın Radikal’de yayımlanan 7 farklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadeler bulunduğu iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘hakaret’ iddiasıyla verdiği dilekçesinde “Müvekkilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suçlama kastıyla basın yoluyla hareket edilerek kişilik haklarını açıkça saldırı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Savcılık'tan gönderilen yazıda ise, Çandar hakkında başlatılan soruşturmaya kaynak olarak 26 Temmuz 2015 – 19 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki 7 köşe yazısı gösterildi.