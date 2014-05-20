Cengiz Aktar: Ceberut bir iktidar var

Taraf gazetesi yazarı Cengiz Aktar, “Sert ceberut, devletçi, aşırı milliyetçi, muhalefeti düşman addeden, hiçbir şekilde kendine yapılan itirazları kabul etmeyen, ceberut bir iktidar var” dedi.

Cengiz Aktar, Bugün TV’de yayınlanan Erkam Tufan’ın Analiz programına katıldı.

“Bugünkü Türkiye’nin adı maalesef Jön Türkiye” diyen Aktar, “Ben zaten Yeni Türkiye demiyorum ki, Jön Türkiye diyorum. İktidara geldiklerinde 1908, 2. Meşrutiyet. Büyük beklentilerle iktidara gelmişlerdi. AKP’ye çok benziyor. AKP dünyanın işini yaptı bu arada. Sezar’ın hakkına Sezar’a verelim. 2002 ile 2006 arasında, ama ondan sonra özellikle 2010 referandumundan sonra iş tamamen tersine döndü ve bugün aynı Jön Türklerin iktidarını, hele hele 1909 darbesi sonrasındaki artık o askeri kanadın İttihat ve Terakki’nin işi ele aldığı sert ceberut, devletçi, aşırı milliyetçi, muhalefeti düşman addeden, hiçbir şekilde kendine yapılan itirazları kabul etmeyen, ceberut bir iktidar var” ifadelerini kullandı.

Aktar, “AKP döneminde toplumda muazzam bir çürümüşlük ve vicdansızlık görüyorum” dedi. Cengiz Aktar şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyet tarihinde, son 10 yıldan bahsediyorum. Maneviyatın bu kadar gündemde olduğu bir dönem yaşamadık. Maneviyattan kastım şu; mütedeyyinler tekrar 2. Mahmut’tan bu yana kamusal alanda yasaklı olan din, mütedeyyinler artık istedikleri gibi dolaşıyorlar, fikir serdediyorlar, rahat bir şekilde yaşıyorlar, bir baskı altında değiller. Bu fevkalade önemli bir şey. Bu maneviyatın karşılığında bugün en az onun kadar yani o ayarda bir çürümüşlük görüyorum. Muazzam bir vicdansızlık, mesela şu olup bitenlerden sonra insanlar tweetler atıyorlar yazıp çiziyorlar bunu komplo olduğunu söyleyebiliyorlar, bunu tamamen AKP iktidarına karşı olduğunu söylüyorlar. Burada 300 küsur insan ölmüş, herkes kan ağlıyor. Daha önce de oldu bunlar. Zekeriyaköy’de küçük bir çocuk kayboldu geçenlerde aradılar aradılar. O sırada bazıları tweet attı, bu gezinin yıl dönümü yaklaşıyor, babası da zaten aleviymiş, bu masus komplodur, o çocuğu mahsus kaybettirdiler dediler. Sonra zavallı çocuğu havuzda buldular. Bu çürümüşlüktür. Artık bu bizi, siyaset bilimcilerini aşan bir şey. Bu toplum psikologlarının mesesi artık. Gene geçen seneki kepazeliklerden sonra aman aman borsayı etkilemedi değil mi diye laf işittik. El insaf minel vicdan.”