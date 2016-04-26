Cenevre'den Ankara'nın 'Berkin Elvan'ın fotoğrafını kaldırın' talebine ret



Türkiye'nin Cenevre'de bir fotoğraf sergisinde yer alan Berkin Elvan resimli fotoğrafın kaldırılması talebine Cenevre Belediyesinden ret yanıtı geldi. Cenevre Belediyesi aldığı kararın gerekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Milletler Meydanı'ndaki serginin "özgür fikir beyanının savunulmasına" katkı sağladığı ve Cenevre'nin "insan hakları başkenti" olma özelliğini ortaya koyduğu belirtildi. Fotoğraf sergisinde yer alan 58 eserin planlandığı üzere 1 Mayıs tarihine kadar sergileneceği bildirildi.

Ankara'nın tepkisini çeken fotoğrafta bir pankart görülüyor. Üzerinde Berkin Elvan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın üzerinde şu cümle yazıyor: "Benim adım Berkin Elvan. Polis beni Türkiye Başbakanı'nın emriyle öldürdü."

2013 yılının haziran ayında İstanbul Gezi Parkı için düzenlenen protestolar sırasında gaz fişeğiyle başından vurulan 15 yaşındaki Berkin Elvan aylarca komada kalmış, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem Başbakandı.

Cenevre Belediyesi fotoğrafı sergiden çıkarmama kararını duyurduktan sonra Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada sanatçı Demir Sönmez'in ifade özgürlüğüne saygı duyulduğu belirtilirken, fotoğrafın İsviçre kentindeki Türk toplumunu öfkelendirdiği ve Erdoğan'a "haksız ve gerçeğe aykırı biçimde" yaklaştığı kaydedildi.