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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre'deki Suriye müzakereleri kesildi

Cenevre'deki Suriye müzakereleri kesildi. BM temsilcisi, görüşmelerin 25 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.

03 Şubat 2016 22:50


İsviçre'nin Cenevre kentinde cuma günü başlayan Suriye müzakerelerinin 25 Şubat'a kadar ertelendiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Şam yönetiminin temsilcileri ile muhalif güçler arasında doğrudan görüşmeleri sağlamak için her iki tarafın da kabul edebileceği bir yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Mistura, yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la da görüşerek müzakerelere ara vermeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Mistura, "hayal kırıklığı içinde değilim, ayrıca kızgın da değilim" diye sözlerini sürdürdü.

Cuma gününden bu yana süren müzakere turlarının, beklentilerin karşılanmasının kolay olmadığını gösterdiğini ifade etti. BM temsilcisi, "Gerçekçi olmak gerekiyor" diye konuştu.

Cenevre'deki görüşmeler geçen hafta sonu muhaliflerin katılımı olmadan başlamıştı. Muhalif güçler, görüşmeler başladıktan sonra Cenevre'ye seyahat etti. Muhalifler, ordunun ablukayı kaldırmasını, sivillere yönelik saldırıları da durdurmasını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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