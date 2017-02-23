Cenevre'de yeni Suriye müzakereleri başlıyor

Birleşmiş Milletler'in aracılığında düzenlenen Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından on ay sonra taraflar iç savaşı sona erdirmek amacıyla yeniden biraraya geliyor. Buluşmada BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, hükümet ve muhalefet temsilcileriyle önce ayrı ayrı görüşecek.

Müzakerelerin hızlandırılmasını isteyen rejim muhalifleri ise doğrudan görüşmeler yapılmasını istiyor. Muhalefetin sözcüsü Salim Muslit, Cenevre'de görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada her gün çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Rejim karşıtları çarpışmaların yeniden alevlenmesi üzerine nisan ayındaki son tur görüşmeleri terk etmişti. Aradan geçen zaman zarfında Suriye hükümet kuvvetleri önemli ilerleme kaydetmiş ve uzun süre çatışmalara sahne olan Halep'i ele geçirmişti.

Zirvenin gündemi

Zirvenin gündemi ile ilgili bilgi veren BM temsilcisi De Mistura, Cenevre görüşmelerinde bir geçiş hükümeti kurulması, yeni anayasa ve özgür seçimlerin ele alınacağını açıkladı. BM Suriye Özel Temsilcisi, öte yandan aşırı iyimserliğe yer olmadığını ve kısa zamanda uzlaşma sağlanabileceği kanaatinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Son ateşkesten yararlanarak siyasi süreci ileriye taşımayı umduklarını belirten De Mistura, Rusya'nın görüşmeler sırasında hava taarruzları düzenlenmemesi için Suriye yönetimine çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Muhalefetin beklentilerine dikkat çeken Salim Muslit de karşılarında ciddi bir muhatap bulmayı ümit ettiklerini, ancak Şam yönetiminin siyasi geçiş dönemini müzakere etmeye yanaşmadığını söyledi. Muslit, "Şam yönetiminin daha fazla suç işlemek için zaman kazanma amacıyla Cenevre'ye heyet gönderdiğini ve rejime güvenmediklerini" dile getirdi.

Şam rejiminin müttefiki Rusya ve muhalefeti destekleyen Türkiye ateşkes ilan edilmesi için aralık ayındaki Astana görüşmelerinde aracılık yapmıştı. Ancak ateşkes hava saldırıları ve çarpışmalarla sürekli ihlal ediliyor. BM'nin verilerine göre altı yıldır devam eden Suriye iç savaşında 400 bin kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

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DW/dpa/AG/HS