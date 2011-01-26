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Dünya

CENEVRE'DE ÜÇLÜ KIBRIS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI CENEVRE (A.A)

26 Ocak 2011 13:16

-CENEVRE'DE ÜÇLÜ KIBRIS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI CENEVRE (A.A) - 26.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Merkezinde bir araya geldi. TSİ 11.00'de başlayan görüşmenin öğle yemeğinde de devam etmesi ve BM Genel Sekreteri Ban'ın öğleden sonra görüşmeye ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Kıbrıs müzakerelerinde kaydedilen aşamanın gözden geçirileceği görüşmede, yeni bir üçlü görüşmenin yapılacağı mart ayına kadar taraflara "çalışma takvimi" sunulması öngörülüyor.  Görüşmede ayrıca, müzakere masasına konulan altı başlığın tartışılması bekleniyor. Bu başlıklar, "Yönetim ve Güç Paylaşımı", "AB", "Ekonomi", "Mülkiyet", "Toprak" ve "Garantiler."  KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun görüşmenin ardından yarın Cenevre'den ayrılması bekleniyor. Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler, Eylül 2008'de KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında başlamıştı. Derviş Eroğlu'nun Nisan 2010'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından müzakereler, Eroğlu ile Hristofyas arasında devam etti. Ban, Eroğlu ve Hristofyas ise en son 18 Kasım 2010'da New York'ta üçlü bir görüşme yapmıştı.

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