-CENEVRE'DE "YANGIN DİPLOMASİSİ" ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Cenevre'de İsraillli üst düzey bir yetkili ile görüştüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, AA'nın konuya ilişkin sorusu üzerine, Sinirlioğlu'nun bugün Cenevre'ye giderek İsrailli üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü doğruladı. İsrail'deki Haaretz gazetesi bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Karmel dağlık bölgesinde çıkan yangını söndürme girişimine Türkiye'nin yardım etmesinin ardından, Ankara ile diplomatik krizi sona erdirmek için çaba harcadığını yazmıştı. Gazete, Netanyahu'nun, Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlenen baskını soruşturan BM Komisyonundaki İsrailli temsilci Yosef Ciechanover'i, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüşmek üzere Cenevre'ye gönderdiğini duyurmuştu.