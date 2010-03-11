T24 - Bu yıl 80’incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı başladı. Bu yıl 100’ün üzerinde modelin dünya ve Avrupa prömiyerinin yapılacağı fuarın basın açılışı yapıldı.









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BMW



F segmentinin yeni yıldızı BMW 5 serisi çevre dostu olmak isteyenlerce artık hibrid motoruyla da ısmarlanabilecek. 2011 yılında piyasaya çıkacak olan hibrid motorlu BMW sadece elektrik motoruyla da hareket edebilecek.



Porsche



Porsche'nin Cenevre süprizi: 918 Spyder'in örtüsü kalkana kadar kimse Porsche'nin dünyanın en süratli, an az yakıt sarf eden ve en düşük karbondioksit emisyonu olan süper spor otosunu geliştirdiğinden haberi yoktu. Motoru 500 beygir gücünde. Sürati 300'ün üzerinde. 100 kilometrede 3 litre yakıyor. Emisyonu kilometrede 70 gram.





Mercedes





Kriz yılında pahalı lüks otomobil satışlarının düşmesi yüzünden 2009'da milyarlarca euro zarar eden Daimler, 21'inci yüzyılın otomobil tasarımını Cenevre'de tanıttı. F 800 Style prototip aynı zamanda bir sonraki C klas Mercedes'lere de ilham kaynağı olacak.





VW Touareg



VW'nin büyük SUV'u Touareg'in hibrid versiyonu Almanya'da 73 bin 500 euroya satılıyor. Selefinden 200 kg. daha hafif olan yeni Touareg, dizel meraklılarına Audi A8'deki sekiz silindirli motorun 340 beygirlik versiyonunu da sunuyor.





Audi A1



Audi küçüldü. A1, Mini'nin süksesini bozacak özelliklere sahip. A segmentinin yeni lüks yıldızı. Kalitesi ve fiyatı ile lifestyle takılanların gözdesi olmaya aday. Küçük turbo benzin ve dizel motorlarıyla hem hızlı, hem emin hem de tasarruflu.





Polo GTI



Golf yetmedi, şimdi de yeni Polo'nun GTI versiyonu çıkıyor. 180 beygirlik turbo benzin motoru ve çift şanzımanlı otomatik vitesiyle, konforu seven bayan sürücüye hitap ediyor.





Opel Meriva



Baharda piyasaya çıkacak olan Meriva'nın Almanya fiyatı 15 bin 100 eurodan başlıyor.



KIA



Yeni SUV modeli Sportage kompakt segmentin 'kent tipi arazi araçlarından'.



Alfa Romeo



Nisan ayında 21 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.





Peugeot



Aston Martin ve Ferrari'nin hatlarını taşıyan hibrid motorlu SR1 313 beygirlik gücüne rağmen elektrik motoru sayesinde çok az benzin sarfedecek.





Volvo



Çifte farlar, kupeyi andıran silueti ve 300 beygire kadar varan motor gücüyle görünümünü tamamen yenileyen Volvo otomatik acil fren sistemi sayesinde güvenli sürüşe önemli katkıda bulunuyor.





Mini



Countryman, Mini'nin yeni versiyonu. Özelliği, araziye uygun olmamakla birlikte arazi aracı gibi görünmesi. Kendi küçük, fiyatı büyük. Lüks versiyonu dört çekişli.