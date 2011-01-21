-CENEVRE ÖNCESİ SON GÖRÜŞME LEFKOŞA (A.A) - 21.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler kapsamında bir araya geldi. Liderler, Lefkoşa ara bölgede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in resmi ikametgahında, 26 Ocakta Cenevre'de yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesi öncesinde son kez buluştu. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile Buttenheim de katılıyor. Liderler arasındaki son görüşmede, taraflar, Yönetim ve Güç Paylaşımı konusundaki görüşlerini ortaya koymuş ve Türk tarafı öneri sunmuştu.