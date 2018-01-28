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Spor

Çene kemiği kırılan Yatabare'nin doktorundan açıklama

''Yatabare 2 ay sahalardan uzak kalacak''

28 Ocak 2018 19:47

Atiker Konyaspor’da çene kemiğinde parçalı kemik olduğu saptanan Mustapha Yatabare ameliyat oldu ve 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı 19'ncu hafta maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinin ardından çene kemiğinde parçalı kemik olduğu saptanan Mustapha Yatabare ameliyat oldu.

Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mustapha Yatabare’nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Gece yarısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Hocası Doç. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.

 

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