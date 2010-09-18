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CENAZEYİ TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI KÜTAHYA (A.A)

18 Eylül 2010 20:52

-CENAZEYİ TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI KÜTAHYA (A.A) - 18.09.2010 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Bursa'nın Harmancık ilçesinde nefes borusuna sakız kaçıp ölen gencin cenazesini taşıyan ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü, boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Harmancık'ta Tavşanlı'ya gitmek için otobüs beklerken nefes borusuna sakız kaçtığı için fenalaşan ve kaldırıldığı Harmancık Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Ramazan Bayram'ın (19) cenazesi, otopsi yapılması amacıyla Tavşanlı'ya götürülmek üzere ambulansa konuldu. Ömer Aslan (38) idaresindeki Harmancık Devlet Hastanesine ait 16 R 2301 plakalı ambulans, Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolunda İstasyon Mahallesi Kavşağı'nda Ali Kaymak'ın (24) kullandığı 43 HF 778 plakalı motosiklete çarptı. Kazada boynu kırılarak ağır yaralanan ve 112 Hızır Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaymak, buradaki ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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