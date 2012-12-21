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Dünya

Cenazeye tuvaletini yapan askere 500 dolar ceza

Afganistan'da bir Taliban militanının cenazesinin üzerine tuvaletini yapan askere 500 dolar ceza verildi

21 Aralık 2012 14:23

Afganistan'da görev yaparken öldürülen bir Taliban militanının cenazesine  tuvaletini yapan ABD'li asker 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Askerin ayrıca rütbesi de indirildi.

Afganistan'da görev yapan ABD'li bir askerin, öldürülen bir Taliban militanının cenazesine tuvaletini yaparken çekilmiş görüntüsü dünyada büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Bu olaya karıştığı tespit edilen askerlerden, hesap sorulacak" demişti. ABD'de askeri bir mahkeme geçtiğimiz çarşamba günü, çavuş Joseph Chamblin'in cezasını verdi.

Askeri mahkeme Chamblin'e 500 dolar para cezası verdi ayrıca rütbesini de indirdi.

ABD'deki askeri mahkeme, çavuş Joseph Camblin'e ilk kararında 30 gün hapis cezası vermiş ancak daha sonra bu karar iptal edilmişti.

ABD'li dört askerin, yerde cansız yatan bir bedene tuvaletini yaparken görüntülendiği video bu yıl Ocak ayında ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemelerde olayın Afganistan'ın Helmand eyaletinde 2011 Temmuz ayında gerçekleştiği anlaşılmıştı.

39 saniyelik video görüntülerinde askerlerin yerdeki cenazeye tuvaletlerini yaparken gülüp eğlendikleri de görülüyordu.

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