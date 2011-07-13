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Dünya

CENAZEYE GİDEN VALİ KONVOYUNA SALDIRI KABİL (A.A)

13 Temmuz 2011 14:08

-CENAZEYE GİDEN VALİ KONVOYUNA SALDIRI KABİL (A.A) - 13.07.2011 - Afganistan'ın Helmand vilayeti valisinin, suikast sonucu öldürülen Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üvey kardeşi Ahmet Veli Karzai'nin cenaze törenine giderken saldırıya uğradığı, valinin kurtulduğu bildirildi. Helmand Valiliğinin bildirisinde, Kandahar'daki Maivand bölgesinde Muhamed Gulab Mangal'ın konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir mayının infilak ettirildiği, konvoydaki iki görevlinin hafif yaralandığı, başka ölü veya yaralı bulunmadığı belirtildi. Konvoyda Afganistan istihbarat servisi başkanının da bulunduğu kaydedildi.

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